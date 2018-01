Le fauteuil du leader en jeu

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 250 lecture(s)

Journée marquée par l’affiche, le RC Haizer et le CR Thameur dans une rencontre à six points où la place du leader sera en jeu. Le Rapide de Haizer qui reste sur un précieux match nul ramené chez un autre prétendant pour l’accession, le DRB Kadiria affrontera une équipe du CRT après la déconvenue à domicile, écrasée par Affak Bordj Okhris (0 - 3). De son côté, leur poursuivant immédiat le DRB Kadiria n’aura pas non plus la tâche facile devant la JS Bouaklane, l’équipe de Kadiria qui a battu le CRT et fait match nul avec le RCH fera tout pour engranger les points du match devant la JS Bouaklane tout en guettant le moindre faux pas des deux équipes pour s’accaparer du fauteuil du leader. Trois rencontres sont programmées pour la journée de samedi, l’ABR Djebahia qui recevra la JS Adjiba. Le HC Ain Bessam qui évoluera sur du velours face à la lanterne rouge, l’IRB Esnam, alors que l’USM Bouira essayera de renouer avec la victoire à l’occasion de son match face au Affak Bordj Okhris.

