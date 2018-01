«On ira à Oran pour réaliser un bon résultat»

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 252 lecture(s)

Le capitaine d’équipe a bien voulu parler de la préparation du groupe en prévision du match de l’ASMO.

: On s’est préparés le plus normalement du monde, après le stage de Blida et le match de coupe. Nous, joueurs, sommes conscients de la tâche qui nous attend, demain.

Comment aborderez-vous ce match ?

On ira à Oran dans le seul but de réaliser le meilleur résultat possible. Certes, c’est un match difficile pour les deux équipes, surtout que l’ASMO est connue pour être une équipe qui pratique du beau football. Mais on fera tout pour prouver qu’on mérite l’accession.

Propos recueillis par Z. H.