L’impératif d’une victoire

La JSMB renouera avec la compétition officielle demain au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, en recevant l’équipe du RC Relizane, pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Ce match, qui se jouera à huis clos, est d’une grande importance pour les camarades de Drifel qui veulent aligner une deuxième victoire d’affilée et, par la même occasion, se rapprocher du trio de tête et rester en contact avec le podium. Bien que le RC Relizane passe des moments difficiles, avec, notamment, cette grève des séniors, qui ont boycotté le dernier match de coupe, le coach, Mounir Zeghdoud est appelé à prendre très au sérieux son adversaire du jour, pour éviter d’éventuelles surprises dans leur propre fief. Les camarades de Benmessaoud doivent bien débuter le match, en imposant un pressing, pour ouvrir la marque le plus vite possible et imposer leur jeu, chose qui va faciliter la suite de la partie. Sur un autre sujet, l’effectif de la JSMB sera au grand complet demain. Le coach ne devrait pas trouver de difficultés, pour composer une équipe compétitive, capable de décrocher les trois points de la victoire, surtout que la direction a réservé une forte prime en cas de succès.

