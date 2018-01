«Entamer la reprise par un succès»

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 293 lecture(s)

Khellaf Nabil répond dans cet entretien à des questions ayant trait au match contre Relizane.

La Dépêche de Kabylie : vous allez affronter demain le RCR, où en est la préparation ?

Khellaf Nabil : Nous avons effectué une bonne préparation à Tipaza avec un match amical, qui a été très bénéfique pour nous. Le coach a touché tous les aspects nécessaires, pour faire face à la suite du championnat, et ce avec de meilleurs atouts. Concernant le match de demain, on fera de notre mieux, pour entamer la reprise du championnat par une victoire qui va nous booster pour la suite du parcours, qui s’annonce difficile pour toutes les équipes.

Êtes-vous optimiste pour jouer l’accession ?

Oui, bien sûr, car on n’est qu’à deux points du troisième. Il suffit de deux bons résultats, pour qu’on puisse accéder au podium. Certes, on pouvait faire mieux, lors de la phase aller, où nous avons raté certains matches, mais on peut se ressaisir et rectifier le tir, et ce pour se rapprocher du peloton de tête et gagner une place sur le podium, synonyme d’accession.

Un mot au public ?

On est là pour défendre les couleurs de la JSMB et on fera le maximum, pour renouer avec les bons résultats qui nous rapprocheront de notre objectif principal, à savoir l’accession en ligue 1. Demain, on sera privé du soutien de nos supporters, mais on le remplacera par notre volonté et notre ambition de gagner ce match, dont les points restent très importants pour la suite du championnat. Cependant, on aura besoin du soutien de nos supporters lors des prochains matches, car une accession se concrétise grâce à la conjugaison de tous les efforts, à savoir ceux des joueurs, du staff technique, de la direction et des supporters.

Entretien réalisé par Z. H.