La JSK veut surprendre

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 380 lecture(s)

La JSS recevra la JSK demain à 18 heures, au stade de Béchar pour le compte de la 16ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Un match très important pour les Kabyles, qui prétendent à entamer la phase retour avec un résultat positif. Malgré la difficulté de la mission, les Canaris veulent surprendre leur adversaire du jour qui prétend à jouer le podium. «Le match, face à la JSS, est très important pour la suite du parcours. On le prépare convenablement et notre objectif est de réussir un bon résultat, lors de cette rencontre. Débuter la phase retour par un résultat positif nous permettra de continuer la suite du parcours avec un bon moral. Certes, on affrontera une équipe difficile à manier sur son terrain, mais on jouera avec la ferme intention de réussir une belle opération», a déclaré l’attaquant, Benaldjia. Côté effectif, la JSK sera privée des services de son attaquant, Adel Djabout, qui souffre de douleurs du genou. Néanmoins, le coach Aït Djoudi aura plusieurs choix, pour composer son équipe pour cette première rencontre de la phase retour. Le coach kabyle utilisera toutes ses cartes gagnantes, y compris les deux nouvelles recrues, Hammar et Benyoucef. Son seul objectif est de revenir avec un résultat probant, ce qui reste aussi le souhait de tous les amoureux du Jaune et Vert, qui attendent ce match avec impatience. Pour les autres matchs de cette journée, le DRBT accueillera l’O Médéa. L’USMH, qui lutte pour sa survie en ligue 1, recevra l’ESS. L’USMB, quant à lui, recevra le MCO. Par ailleurs, l’USMBA croisera le fer avec le CRB, le MCA accueillera l’USB, le NAHD affrontera le leader le CSC et, enfin, le PAC et l’USMA s’affronteront dans un derby au stade de Bologhine.

M. L.