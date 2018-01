«On cherchera un bon résultat à Béchar»

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 367 lecture(s)

L’arrière gauche kabyle Houari Ferhani dit dans cet entretien que son équipe est prête pour le match de demain soir. Il avoue, néanmoins, que ce duel s’annonce difficile.

: Dieu merci, le moral est au beau fixe et nous sommes concentrés sur cette rencontre. C’est un rendez-vous très important et notre seul objectif est de bien le négocier. On prétend à réussir un bon début dans cette phase retour et on mise sur un bon résultat pour cette confrontation.

Êtes-vous fin prêts pour ce rendez-vous ?

On s’est bien préparé et nous sommes prêts pour toute la phase retour, pas seulement pour ce match. Tous les joueurs sont concentrés sur leur sujet, à savoir la rencontre face à la JSS. Comme je viens de vous le dire, on veut réussir un bon résultat pour continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions.

Qu’avez-vous à dire des nouvelles recrues ?

On leur souhaite la bienvenue et Inchaalah ils apporteront un plus à l’équipe lors de cette phase retour du championnat. Avec le renforcement de l’équipe et le travail, la JSK réussira un bon parcours. On fera le maximum pour satisfaire les milliers de supporters de la JSK en réalisant les bons résultats.

Comment appréhendez-vous ce match face à la JSS ?

C’est un match difficile face à une équipe qui négocie bien ses matchs à domicile et qui a réussi une belle phase aller. Notre adversaire fera tout pour nous battre et satisfaire ses supporters. Cependant, on ne partira pas pour faire du tourisme mais pour chercher un bon résultat. On jouera le match avec la ferme intention de gagner la partie pour entamer cette phase retour de la meilleure manière possible.

La dernière rencontre amicale a été prolifique en buts. Décidé à réaliser la même performance ?

Lors de ce match amical l’équipe a bien tourné. Ce genre de matchs nous permet de corriger nos erreurs en prévision de la compétition officielle. À présent, on a un match officiel et notre objectif est de bien le négocier. Un bon résultat à Béchar sera très bénéfique pour le moral du groupe pour les prochains rendez-vous. Inchaalah on réussira un bon résultat pour procurer de la joie à nos supporters.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi