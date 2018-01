Le double langage de Gueraïche

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 362 lecture(s)

La JSK a officiellement contacté le défenseur Guitoune pour lui proposer de rejoindre le club. Selon une source fiable, le président du DRB Tadjenanet, Tahar Gueraiche, a rencontré le manger général kabyle, avant-hier, à l’occasion de la réunion des présidents des clubs. Selon la même source, les deux hommes ont trouvé un terrain d’entente et Gueraiche a donné sa parole pour le manager général kabyle de lui céder le joueur. Cependant et alors que Doudane a informé le joueur avant-hier soir qu’il a trouvé un terrain d’entente avec Gueraiche, Guitoune a reçu un autre appel de son président. Voulant confirmer l’information de son accord avec les responsables kabyles, Guitoune a été surpris par la réponse de son président. En effet, celui-ci lui a affirmé qu’aucun accord n’a été trouvé avec la JSK et il n’ira nulle part. Il lui a même demandé de se concentrer seulement sur son travail avec le DRB Tadjenanet.

M. L.