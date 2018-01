Azeffoun et Draâ Ben Khedda condamnés à la victoire

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 311 lecture(s)

Les deux équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’ES Azeffoun et l’USM Draâ Ben Khedda, qui sont en bas du tableau, sont condamnées à renouer avec la victoire cet après-midi.

Les Marins d’Azeffoun accueilleront leurs homologues de la JS Boumerdès et ne jurent que par la victoire pour souffler un peu et s’éloigner de la zone rouge. C’est aussi le cas pour les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda qui affronteront la formation de l’IR Bir Mourad Raïs. Un match à six points pour les capés de Nacer Zekri, d’où la nécessite de gagner pour remonter la pente au classement. La défaite est interdite pour l’ES Azeffoun et l’USM Draâ Ben Khedda.

Enfin le retour des grévistes au CRB Tizi-Ouzou

La lanterne rouge de la Régionale 1 le CRB Tizi Ouzou aura la tâche difficile en déplacement face à l’EC Oued Smar qui l’attend de pied ferme. Une rencontre qui risque de tourner à l’avantage des locaux qui jouent les premiers rôles. Mais le coach Chabane Meftah a des atouts à faire valoir, après le retour des joueurs grévistes. Les Communards ne veulent pas mourir et visent un bon résultat face à l’ECOS.

Tizi Rached vise une place en haut

L’Olympique Tizi Rached qui a réussi à remonter au classement en pointant au milieu du tableau, vise désormais une place en haut du tableau. Les poulain d’Ait Ramdane accueilleront la JS Tixéraine et sont décidés à rafler la mise pour se positionner parmi les équipes du haut de la pyramide.

Sour El Ghozlane veut creuser l’écart

Le leader de la Régionale 1 l’ES Ghozlane ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vise une autre victoire, lors de la réception du CRB Bordj El Kiffan, pour creuser l’écart. Une mission qui s’annonce à priori facile, même si en football un match n’est jamais gagné d’avance. Pour les autres rencontres de cette journée, l’ESM Boudouaou accueillera la JS Tichy, tandis que le WB Saoula affrontera son homologue du WA Rouiba. La JS Akbou elle donnera la réplique, au NR Dely Ibrahim.

Opération rachat pour la JS Akbou

Après avoir subi un coup d’arrêt chez les littoraux de la JS Tichy, la JS Akbou s’apprête à effectuer un déplacement en terre algéroise pour y affronter le NR Delly Brahim. Les protégés de Fetiouane qui occupent une peu reluisante quinzième loge avec toutefois un match en moins à disputer à domicile face à l’ESMB, semblent décidés à réaliser un résultat probant lors de leur sortie en terre algéroise cet après-midi chez les banlieusards du NRDI qui restent sur une courte défaite sur leurs bases face à l’ESM Boudouaou lundi passé. Les joueurs de la JS Akbou sont tenus de marquer le maximum de points pour s’extirper de la zone rouge en attendant de recharger leurs batteries à la fin de cette phase aller. La mission ne s'annonce pas du tout facile face à une formation du NRDI désireuse d’améliorer sa position. Tous les joueurs interrogés ne veulent parler que d'une seule chose : «Nous avons repris confiance et aujourd'hui nous devons confirmer notre regain de forme», dit le défenseur Bacha.

M. B. et Z. A. H.