Difficile mais pas impossible

La JS Azazga qui est à la 10e place au classement avec 17 points dans son compte, veut finir la phase aller sur une bonne note. Les poulains de Hocine Chikhi rendront visite, cet après-midi, au DRB Baraki dans un match comptant pour la 15e et dernière journée de la phase aller, pour essayer de revenir à la maison avec un meilleur résultat possible et pourquoi pas, avec une victoire. Ce ne sera pas facile devant un adversaire qui partage la même place avec la JS Azazga et qui voudra aussi gagner quelques marches au classement. Pour dire que la mission de la JS Azazga sera délicate, mais pas impossible et ces derniers sont capables d’arracher un résultat positif et de revenir à Azazga avec au moins un match nul. Les capés de Chikhi sont plus que jamais décidés à refaire surface et à achever cette première moitié de la saison dans une meilleure position au classement.

Le MB Bouira veut surprendre Bordj Ghedir

De son côté, le MB Bouira qui totalise 21 unités après 14 matchs disputés, visera la victoire à Bordj Ghedir face à l’ASBG locale. La rencontre se jouera à huis clos, ce qui va constituer un avantage de taille pour les Bouiris qui sont décidés à terminer cette première manche de la saison en haut du tableau. Une victoire les propulsera parmi les quatre ou les trois premiers. Le MBB qui est à sa première saison en inter-régions est en train de réaliser un bon parcours et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut arracher un résultat positif face à l’AS Bordj Ghedir, pour entrevoir la phase retour avec assurance. Tous les matchs sont programmés aujourd’hui à 15h sauf celui de l’OMR El Annasser - NRB Ouled Derradj qui est prévu à 11h, alors que la rencontre SA Sétif - CRB Ouled Djellal est programmée pour mardi à 15h.

Massi Boufatis