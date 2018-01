Le CA Fréha à l’assaut de l’USM Alger

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 272 lecture(s)

La révélation des premiers tours de la coupe d’Algérie dans la catégorie U15, à savoir le CA Fréha, sera appelé à se mesurer cet après-midi avec l’USM Alger au stade de Bordj Menaïel à partir de 13 heures. Une confrontation historique pour les joueurs du CA Fréha plus que jamais déterminés à poursuivre leur petit bonhomme de chemin dans cette épreuve populaire qu’ils comptent marquer de leur empreinte. En effet, le CAF qui a évincé lors des quatre précédents tours, respectivement l’ES Sour El Ghozlane, OM Ruisseau, Hai El Djebel et Bordj El Kiffan sont décidés à s’offrir une grosse cylindrée de la grandeur de l’USM Alger qui n’est plus à présenter. Un pari qui semble, certes, difficile, mais pas impossible pour les jeunots du coach Omar Hammouchi.

S. K.