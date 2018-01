Du spectacle en vue à Béjaïa

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 240 lecture(s)

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre d’une chaude empoignade aujourd’hui à partir de 11 heures. La rencontre opposera les deux clubs de la capitale des Hamadites, à savoir Gouraya qui reçoit l’USMB pour le compte de la 13e journée du championnat.

D’ailleurs, cette rencontre qui se jouera dans des conditions particulières vu la situation des deux équipes aux objectifs diamétralement opposés revêt une grande importance pour chacune de ces équipes qui n’ont pas droit à l’erreur d’autant plus que le moindre faux-pas pourrait couter cher au vaincu. Le club phare de la Cité d’Ighil Ouazzoug a encore une fois chuté face à l’OSEK, mardi passé et doit à tout prix se ressaisir pour sortir de la zone rouge face au onze de l’USMB, mais sa mission s’annonce difficile. Les poulains de Mohamed Aouimeur défaits à la surprise générale le week-end dernier devant son public face à la lanterne rouge l’ES Timezrit, veulent eux aussi se refaire une santé et les débats vont certainement être très chauds. La mission des hommes de Tahar Louiba et Hachemi Feroudj sera difficile, mais l’actuel co-leader de la Régionale 2 n’a pas le choix que de gagner s’il tient à rester sur la plus haute marche du podium que lui contestent plusieurs formations du haut du tableau. L’entraîneur Remla Mohamed Aouimeur sait que son équipe joue gros dans cette rencontre, ils n’ont plus droit de laisser échapper des points. Cette joute constitue un test pour les joueurs de l’USMB qui veulent se refaire une santé à l’occasion de cette rencontre et tenter de se racheter et c’est d’ailleurs ce qu’il attend d’eux pour ce match face à un adversaire difficile à manier. Ainsi, les choses sont claires pour les camarades de Aïssani, appelés à se battre sur tous les fronts pour engranger les points de la victoire, et par la même, conserver le leadership de son groupe. Du côté des hommes de Saïd Bouchefa, qui restent sur une mauvaise série de cinq matches de suite sans le moindre succès, seront dans l’obligation de se ressaisir mais leur mission ne sera pas facile face à une équipe de l’USMB décidée à décrocher le gain de cette rencontre pour effacer le revers du week-end dernier. À cet effet, le coach des Unionistes n’a pas manqué de rappeler aux coéquipiers de Redouane d’être à la hauteur sans sous-estimer l’équipe adverse dont la mission s’annonce très ardue pour espérer glaner les trois points de la victoire pour marquer son territoire. En somme, une joute où le suspens et le spectacle seront garantis.

Mission difficile pour la JSBM

L’autre co-leader, la JS Bordj Menaeïl sera en péril à Béjaïa où il est attendu de pied ferme par l’US Soummam qui tentera aujourd’hui de lui faire subir une deuxième défaite de la saison et de là, confirmer son succès à Bouira face au MCB. Les camarades de Dahmani vont tenter de tirer profit des avantages du public et du terrain pour décrocher le gain de cette rencontre. Ainsi, les poulains de Yassine Abdiche ont eu à bien se prépares durant la semaine et ont pour seul mot d’ordre, la victoire. Seulement, l’adversaire du jour qui n’est autre que le co-leader. Celui-ci reste invaincu depuis la deuxième journée du championnat avec au compteur six matchs gagnés et cinq nuls (23 points au total). C’est dire que le club de Bordj Menaeïl carbure à plein régime. Mais la mission des Rouge et Noir de Bordj Menaeïl sera difficile surtout qu’une défaite risque de faire perdre à l’équipe son fauteuil de leader. L’US Soummam aura la possibilité de revenir à trois points de son adversaire du jour en cas de victoire cet après-midi. Le match s’annonce donc palpitant et tous les ingrédients sont réunis pour présenter au grand public attendu aujourd’hui un spectacle de qualité.

Samy H.