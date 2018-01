Le choc de la journée

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 282 lecture(s)

Après une semaine de repos forcé, le championnat national de Niveau 1 reprendra aujourd’hui avec la programmation de la 3e Journée qui sera marquée par deux derbys Béjaouis dans la poule B, l’ESB qui se rendra à Akbou pour affronter le FCA local, alors que le MCB recevra le FCB dans l’affiche de la journée. Le FC Akbou qui a gagné lors de la précédente journée à Béjaïa devant l’Entente de Béjaïa (7/0) tentera à la salle OMS de Guendouza de remporter une deuxième victoire d’affilée devant l’Etoile de Béjaïa qui a été écrasée par le MCB (19/1) lors de la deuxième journée, donc le FCA ne devrait pas trouver de difficultés pour enchainer avec une autre victoire. Cette rencontre sera arbitrée par un trio composé de Bennoui, Benahcene et Mouhouche. La salle OMS de l’Opow de Béjaïa accueillera un beau derby entre le MCB et le FCB, deux équipes qui pratiquent du beau football où le public qui assistera à cette joute ne sera pas déçu. Le MCB qui carbure bien depuis le début du championnat avec deux victoires pour autant de matchs joués, affrontera le FCB qui a gagné un seul match tout en étant exempt lors de la précédente journée, un match qui promet beaucoup et qui sera officié par le trio arbitral composé d’Ouakkouche, Boukherraz et Fahem. Il est à noter que pour cette journée, c’est l’Entente de Béjaïa qui sera exempt.

Z. H.