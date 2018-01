La FADE annule la décision de la DJS

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 250 lecture(s)

Dans deux correspondances envoyées par la Fédération algérienne des échecs (FADE) au directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de Béjaïa, en date du 24 décembre dernier, concernant le gel des activités de la ligue locale et la non tenue de l’AG, comme décidé lors de la dernière assemblée générale extraordinaire (AGE) du 9 septembre dernier, la FADE a pris la décision de geler la ligue jusqu’à nouvel ordre, après la plainte des clubs formateurs, membres de la ligue et de l’AG en attendant le déroulement d’une assemblée générale élective suivant la règlementation en vigueur. Pour ce qui est de la seconde correspondance, la FADE a porté à la connaissance de la DJS que la ligue de Béjaïa n’a pas encore tenu son AG élective suite à la décision de l’AG extraordinaire du 9 septembre dernier. La fédération a remis en cause la reconduction du président par les services de la DJS, en se basant sur une ancienne missive qui date de février 2017 et la non-application des résolutions de l’AG où le président installé est en train de déshabiller les clubs formateurs. Dans cette situation, la DJS est appelée à organiser une AGE incessamment pour élire un nouveau président et désamorcer la crise après cette décision de gel. Une crise qui a influé négativement sur la pratique de la discipline au niveau local.

Z. H.