Le titre de champion d’hiver en jeu

Après une petite halte pour laisser place à Dame Coupe, le championnat de la division nationale amateur reprend cet après-midi avec le déroulement de la dernière journée de la phase aller.

Elle sera marquée par le duel à distance entre le leader l'US Béni Douala et son dauphin l'ES Ben Aknoun pour le titre symbolique de champion d’hiver. Les regards seront tournés vers Réghaïa et Ouargla afin de connaître qui de l'USBD ou de l’ESBA sera drapé du titre symbolique du champion d'hiver. Ceci dit, les supporters de l’USBD attendent de voir leur équipe réaliser le match parfait. De par leur position au classement, les poulains de l’entraîneur Hamici sont ainsi conscients de la tâche qui les attend et devront se surpasser pour éviter l’écueil de Réghaïa, une équipe très difficile à manier à domicile. Les camarades de Hadiouche sont avertis et n’ont pas le choix dans la mesure où seule une victoire leur permettrait de rester aux commandes de leur groupe, d’autant plus que derrière, l’ESBA est aux aguets, de quoi donner à réfléchir aux hommes de Hocine Amam qui, d’une manière ou d’une autre, sont dans l’obligation de réaliser un bon résultat pour maintenir la pression sur son poursuivant et prouver que leur équipe reste un leader indéboulonnable. L'ESBA joue gros, pour sa part, en se rendant au sud chez le CRBT qui l'attend de pied ferme. Le RCB qui pointe à la quatrième place aura fort à faire en se rendant chez le RC Arbaâ qui l'attend vivement. Il en sera de même pour le MB Rouissat qui sera à l’ex-Palestro où l’IBL ne lui fera pas de cadeau. Aussi, le CRBD Beida mettra à profit la venue du NCM pour renouer avec la victoire. De son côté, le WR M’Sila profitera de l'avantage du terrain pour passer le cap de la JSHD. Il est à signaler que la rencontre IBKEK-WAB a eu lieu hier.

Amizour veut refaire le coup de la saison dernière

Malheur au vaincu à Jijel lors des retrouvailles entre les deux équipes voisines JSD et USOA, soit entre deux mal classés. Demain après midi donc, on assistera à un duel des plus chauds entre deux formations, lesquelles campent malheureusement en bas de classement. Ce JSD-USOA qui débutera à 14 heures se disputera au stade Colonel Amirouche. Les choses étant ce qu’elles sont, les enjeux demeurent l’éloignement de la zone de danger, il est certain que les capés de Djouder se donneront à fond pour sortir leur épingle du jeu. Mais attention : «Prudence est mère de sûreté», car en de pareille rencontre, tout reste du domaine du possible. Les équipiers d’Akrour sont appelés à bien s’appliquer et éviter par la même les erreurs du passé. Dans tous les cas de figure, sauf surprise, la JSD n’étant pas un foudre de guerre, les camarades de Bakli peuvent refaire le même coup que l’exercice écoulé où ils se sont imposés 2-0. Il est dans les cordes de l’USOA de rentrer au bercail avec un résultat plus que probant, histoire de terminer la phase aller sous de bons hospices et entamer la phase retour sereinement.