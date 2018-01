Quel sort pour le directoire ?

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 586 lecture(s)

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la JSK aura lieu mercredi prochain. Cette AGEX s’annonce importante, car le sort du directoire sera connu à l’issue de cette assemblée, selon une source. En effet, les membres du directoire, à savoir Aït Djoudi, Madjène et Zouaoui, présenteront leur bilan, et ce depuis qu’ils ont pris l’équipe, il y a quelques mois maintenant. Les concernés évoqueront plusieurs sujets, entre autres, les dettes du club et les cas des joueurs recrutés et libérés, durant ce mercato. Il est à souligner que la relation entre les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance n’est pas au beau fixe. En effet, depuis la réunion annulée entre les deux parties, le 23 décembre dernier, ces dernières ont échangé des déclarations par presse interposée.

Banouh attend toujours le verdict de la CRL

L’attaquant Hamza Banouh attend toujours le verdict de la Commission des résolutions des litiges de la FAF. Prévu initialement pour avant-hier, jeudi, le verdict a été reporté finalement pour demain, dimanche.

En contact permanant avec les responsables kabyles, à leur tête Karim Doudane, Banouh est proche d’opter pour la JSK. C’est ce qu’on croit savoir d’une source autorisée. Sauf surprise de dernière minute, Banouh sera la troisième recrue kabyle, après Hammar et Benyoucef qui sont déjà canaris.

JSK - RCBOR samedi prochain à 16 heures

Le match des 16ème de finale de la coupe d’Algérie, entre la JS Kabylie et le RCB Oued Rhiou, est programmé pour samedi prochain à 16 heures, au stade du 1er Novembre, selon le site officiel de la ligue professionnelle de football. Les kabyles prétendent à passer le cap de leur adversaire, pour assurer leur présence au 1/8ème de finale de dame coupe. Pour les réserves, ils joueront le même jour à 13 heures, au stade du 1er Novembre, face à l’USMBA, pour le même tour de la compétition. M. L.