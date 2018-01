Bordj Menaïel en tête

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 295 lecture(s)

Les gars de Bordj Menaïel ont atomisé leurs voisins du CM Tidjelabine et prennent ainsi la tête avec 23 points dans leur compte, à l’issue de la 13e journée de la Régionale 2 (groupe A).

Une victoire réussie avec l’art et la manière sur le score sans appel de 3 à 0, qui permet ainsi aux capés de Rachid Boukhelif de garder leurs chances intactes pour l’accession en Régionale 1 cette saison. Dans le haut du tableau toujours, l’ES Bir Ghbalou n’est pas loin du leader et n’accuse qu’un tout petit point de retard. À la faveur de son nul ramené de l’extérieur, au stade Boumghar de Draâ El Mizan face à l’ESEM locale (0 - 0), l’ES Bir Ghbalou garde le contact avec les équipes du haut de la pyramide et ne compte pas lâcher prise, à deux journées seulement du baisser de rideau de la phase aller du championnat.

Draâ El-Mizan accroché, Moulediouane continue sa belle série

L’OS Moulediouane, nouveau promu en Régionale 2 cette saison, qui souffrait au début avec une place dans le bas du tableau, est en train de réaliser un sans-faute depuis le changement opéré à la barre technique, avec l’intronisation de Kamel Arab. Avant-hier, les camarades Mohamed Sadaoui, en appel chez l’US Auzia, n’ont pas raté l’occasion de revenir à la maison avec un précieux point. Les poulains de Kamel Arab ont fait match nul un but partout devant cette équipe d’Auzia. Après ce nul ramené de l’extérieur, l’OS Moulediouane pointe à la 9e place avec à son actif 17 unités. Ainsi, à deux journées de la fin de la phase aller, l’OS Moueldiouane assure et rassure. Pour les autres matchs de la journée, l’ES Timezrit a battu 1 à 0 le MC Bouira, tandis que la JS M’Chedallah a été tenue en échec en faisant 1 à 1 face à l’OS El Kseur. Enfin, le CR Zemmouri a pris le meilleur sur le CRB Kherrata, en s’imposant 1 à 0. Les deux derniers matchs de la journée étaient prévus pour hier avec au menu Gouraya Béjaïa -USM Béjaïa et US Soummam - JS Bordj Menaïel.

Massi Boufatis