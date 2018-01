La balade de Seddouk

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 217 lecture(s)

Positionné en tête du classement, le RC Seddouk n'a pas raté l'occasion d'enrichir son capital points en l'emportant assez nettement face à leur poursuivant immédiat, la JSB Amizour, qui, pourtant, restait sur une invincibilité qui a duré neuf journées. Les locaux n’ont pas tardé à se montrer menaçants. Dès le coup d’envoi, ils exerceront une pression terrible sur la défense adverse. Ainsi, la première chaude alerte est à mettre à l'actif de Hakim M’Sili lorsqu'il se présenta seul face au gardien adverse qui a réussi à repousser le danger du pied en corner. Ce n’était que partie remise puisque, juste avant le quart d’heure de jeu, le même M’Sili d’une superbe reprise de l’ailier droit fusillera le gardien Yessad dans un stade en délire. Poussant fort, les protégés du duo Hamlat - Loualia avaient raté de peu le break lorsque sur un coup franc de Benmaamar, Bennacer absolument seul ratera le cadre. La réaction des visiteurs viendra juste après, et sur leur première tentative, ils parviendront à revenir à la marque sur un tir croisé de Benhamoudi qui trompera Hemani. Loin de se décourager, les locaux repartent à l'abordage en arrivant à se procurer deux belles occasions de reprendre l’avantage, mais à chaque fois ils pêcheront par excès de précipitation. En seconde mi-temps, le rythme de la rencontre n'a pas baissé d'un iota avec une formation de Seddouk qui est revenue sur le terrain un peu plus déterminée et décidée à en finir avec son adversaire du jour. Ainsi, les Vert et Noir qui sont nettement plus frais physiquement vont continuer à porter le danger dans le camp adverse, ils parviendront à marquer une deuxième réalisation par le rugueux axial Hammou. Un but qui a galvanisé le RCS qui va dès lors faire cavalier seul en se créant plusieurs opportunités de donner plus d’ampleur au score, mais ils échoueront dans leurs initiatives soit par affolement dû à l’enjeu du match, soit c’est le gardien Yessad qui fait le reste. Passé l'heure de jeu, les deux jeunes coaches du RCS ont procédé à deux changements pour donner du sang neuf à la ligne offensive. Tactique fort payante, puisque sur sa première touche de balle, Khaled Yahiaoui qui venait de faire son entrée, s’engouffre dans la surface et se fait faucher par un défenseur de la JSBA, l’arbitre désignera le point de penalty. La sentence sera transformée par le jeune et virevoltant Billal qui libérera le nombreux et merveilleux public de Seddouk. Les gars du RCS parviendront à rajouter un quatrième but par l’autre rentrant Beddar suite à un joli mouvement offensif. La partie venait alors d’être pliée. Dans les ultimes instants du match, les Saâdi, Lamamra et autre Nouari ont beau essayer de mettre en difficulté la défense du RCS, celle-ci bien articulée autour de Nait Bouda arrive à repousser le danger. Suite à quoi, l’arbitre sifflera la fin des débats sur cette large victoire qui ne souffre d’aucune contestation du leader RCS.

Zahir Ait Hamouda