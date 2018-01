Semaoun met la pression à l’O Feraoun

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 212 lecture(s)

Pour le compte de la 10ème journée du championnat de la division pré-honneur de la wilaya de Béjaïa, le NRBS local s’est imposé, vendredi dernier à Semaoun, dans le choc de la journée, devant l’O M’Cisna. En effet, le NRBS s’est imposé par une précieuse victoire dans une rencontre, où l’affluence a dépassé les prévisions compte tenu de l’importance du match entre le dauphin et son poursuivant direct. D’emblée, les deux équipes entrent directement dans le vif du sujet, chacune tentant de s’imposer avec force dans le camp adverse, mais en vain. Le public, très nombreux ce jour-là, assista par la suite à un véritable pressing exercé par les poulains de Houchet, durant toute la première mi-temps, avec plus de deux buts ratés à tour de rôle par Bouabes et Brikh. Du côté des visiteurs, ils ont choisi le regroupement massif en défense et le contre rapide, mais sans succès. Le jeu, qui devient au fil des minutes très musclé, s’est concentré dans la zone centrale, jusqu’à la fin de la première mi-temps qui s’est achevée sur un score vierge, avec un léger ascendant des locaux. La seconde période a été très animée et très plaisante à suivre. Les locaux se sont montrés plus volontaires et parviennent à se créer plusieurs occasions ratées par Ouaret et, notamment, celle venue à la 59’, lorsque Brikh Abbas se présente seul face au gardien et rate complètement le cadre. Ce n’est qu’à la 75’ du jeu, suite à un contre éclair, que les locaux parviennent à ouvrir la marque par le biais d’Aïmene Hami, qui libère ses camarades et rassure leur supporters. Dans les dernières minutes, le coach du NRBS renforce son milieu de terrain, afin de préserver l’acquis. Ce sera chose faite et le score en restera là, malgré les changements opérés, de part et d’autre, jusqu’à la fin de la partie qui se termine en faveur du NRBS. Ce dernier promet de réduire l’écart du leader l’O Feraoun, exempt lors de cette journée, qui les devance de deux points. Le WRB Ouzellaguen, quant à lui, arrive à petit pas à la faveur de son succès, lors de son derby face au WA Felden (1-0). De ce fait, les gars d’Ouzellaguen ne sont plus qu’à deux points du podium. Enfin, le BC El-Kseur a disposé de la JS Tameridjet par 2 buts à 1 et remonte à la 6ème place.

Samy H.