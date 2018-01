Kamel Boumbar nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 256 lecture(s)

Changement à la tête de la barre technique du FC Aït Zaim, pensionnaire de la division Pré-Honneur du championnat de Tizi-Ouzou (Groupe A). Ainsi, les dirigeants ont décidé de mettre fin aux services de Said Aberkane. Le président Mehieddine Ammam n’a pas tardé à lui trouver un successeur en optant pour quelqu’un d’expérimenté, en l’occurrence Kamel Boumbar qui travaillait notamment à l’Olympique Tizi Rached, au CRB Tizi-Ouzou pour ne citer que ces deux clubs. Kamel Boumbar a d’ores et déjà pris fonction à la barre technique, il a d’ailleurs chapeauté un match amical au stade Ahcène Aiboud de Tadmaït, face à la JST locale. Une partie qui a été une occasion pour le nouvel entraîneur de tester ses poulains et d’avoir une idée sur leurs qualités technico-tactiques et physiques. Pour rappel, cette rencontre amicale s’est soldée sur le score de 0 à 0 entre la JST et le FCA.

M. B.