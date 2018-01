«Je suis très déçu»

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 397 lecture(s)

Le MOB s’est incliné lors des deux dernières minutes de la partie contre l’ASMO en concédant l’unique but de la partie à la 88’, suite à un penalty accordé par l’arbitre après une faute de Benali sur un attaquant oranais.

Les capés de Biskri étaient méconnaissables dans la majeure partie de la première mi-temps malgré quelques occasions de scorer par Herida (4’), Noubli (33’) et Belkacemi (45’). En seconde période, les Béjaouis ont géré intelligemment la partie, en se regroupant au milieu tout en devenant plus dangereux par des contres qui ont secoué un peu la défense adverse surtout par l’intermédiaire de Noubli (50), Belkacemi (64’) face à face devant le gardien et de Maamar-Youcef. Les Crabes n’arrivent plus à se débarrasser du syndrome des dernières minutes, où le groupe lâche et se déconcentre à chaque fin du match. De ce fait, le coach Biskri n’arrive plus à trouver des solutions à une situation qui fait bêtement perdre des points à l’équipe. Les camarades du capitaine Rahal n’ont pas profité du faux pas de l’ASAM pour se rapprocher plus du leader et lui faire plus de pression. Les résultats de cette 16ème journée ont disloqué le classement en deux groupes : Les premières vont jouer pour l’accession, alors que les huit dernières joueront pour le maintien. Certains observateurs ont remis en cause le choix de l’entraîneur, en tardant le premier changement à la 81ème minute alors que l’équipe avait besoin plus du sang neuf sur le terrain. La direction du MOB qui a réuni toutes les conditions nécessaires pour les joueurs afin de revenir avec un bon résultat d’Oran, doit se réunir avec le coach et demander des explications après cette amère défaite, surtout que l’adversaire du jour est à la portée des camarades de Soltane. Le MOB qui est en course en coupe d’Algérie, va reprendre le travail, demain lundi, pour préparer le match du MB Hssassna à Saida comptant pour les 1/16es de finale et pour la suite du championnat, où les Crabes auront l’occasion de recevoir deux fois de suite le RCK et le MCEE, une occasion de renouer avec la victoire et soigner son classement. Interrogé sur cette déconvenue à la fin du match, le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, a avoué : «Je pense qu’aujourd’hui (ndlr avant-hier) nous ne méritons pas de perdre car nous pouvons revenir au moins avec un nul après avoir raté deux occasions nettes de scorer avant l’ouverture du score de l’ASMO par penalty. Je suis déçu du score final mais surtout de la mauvaise organisation des joueurs sur le terrain».

Propos recueillis Par Z. H.