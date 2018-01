Les Béjaouis proches du podium

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 251 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB n’ont pas raté l’occasion de recevoir la coriace équipe du RCR pour s’adjuger trois précieux points et se replacer dans le classement général, en réduisant l’écart à deux points seulement du 3e. Le match n’a pas été du tout facile pour les camarades de Benmessaoud. Les locaux ont créé quelques occasions de scorer par Ounnas (9’), Benchaira (16’), alors que les visiteurs ont répliqué par une action dangereuse à la 27’. En seconde mi-temps, les capés de Mounir Zeghdoud sont entrés avec d’autres intentions en dominant le milieu de terrain, après une réorganisation dans ce compartiment. Benchaira (49’), Abdeli (51’) et Belgherbi (53’) ont raté des occasions nettes de scorer, avant que le joueur Ounnas ne délivre ses camarades en inscrivant l’unique but de la partie (54’) après un tir des 18 m. La pression des Béjaouis s’est poursuivie avec d’autres occasions, telles celles de Abdeli (59’) et Ounnas (87’) qui a percuté le poteau de Zaidi. Les visiteurs se sont aussi créé certaines occasions à l’image de Derrag (71’) et Aiche (81’). Signalons que le staff technique a accordé deux jours de repos et la reprise est programmée pour lundi prochain, du fait que la JSMB n’est pas concernée par la coupe d’Algérie dont les 1/16es de finale auront lieu le week-end prochain.

Z. H.