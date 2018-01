«La volonté et la détermination des joueurs ont fait la différence»

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 300 lecture(s)

Accosté après le sifflet final de l’arbitre, le coach Mounir Zeghdoud a affirmé : «Je suis très content de cette victoire car un résultat positif est toujours le bienvenu pour débuter la seconde phase du championnat. Nous avons joué aujourd’hui (ndlr avant-hier) devant une équipe qui renferme un effectif riche, avec des joueurs très expérimenté et ce n’était pas facile pour nous, mais Hamdoullilah nos joueurs étaient très concentrés même si on a pas bien débuté la partie où on a perdu le contrôle du match lors de la première mi-temps. On seconde période, on est revenus en force et on était plus présents sur le terrain. On a dominé presque la majorité du temps et on a pu concrétiser une des occasions qu’on s’est créé en marquant le but de la victoire et on a su comment garder ce score. En général, je peux dire que la partie a été difficile mais je pense qu’on méritait cette victoire par rapport au rendement des joueurs qui ont fourni de gros efforts. Je pense que la volonté et la détermination de mes joueurs ont fait la différence en espérant qu’on sera encore meilleurs lors des prochaines rencontres.»

Propos recueillis par Z. H.