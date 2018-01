Une REPRISE ratée

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 451 lecture(s)

La JSK a raté son premier match de la phase retour, avant-hier soir, en s’inclinant sur un score de 2 buts à 0 face à la JS Saoura, au stade de Béchar.

Après avoir tenu le coup au premier half, avec un zéro partout, les Kabyles ont encaissé 2 buts après l’expulsion de Ziri Hammar par l’arbitre. Bien que que le coach Aït Djoudi ait joué toutes ses cartes, son club est revenu bredouille de Béchar. Le club kabyle continue ainsi à enregistrer les mauvais résultats, que se soit sur leur terrain fétiche du 1er Novembre ou à l’extérieur. Depuis l’arrivé du coach Aït Djoudi, la JSK n’a pas gagné la moindre rencontre, totalisant seulement 17 points après 16 matchs disputés. En effet, si les équipiers de Benaldjia ne renouent pas avec les victoires, ils risquent tout simplement de jouer la relégation. Ainsi, un grand travail attend le staff technique des Canaris pour les prochains rendez-vous. En plus de tenter de trouver des solutions au problème de la défense, Aït Djoudi doit trouver aussi des solutions à l’inefficacité du compartiment offensif. Notons que le prochain match à Tizi-Ouzou face à l’USMB sera décisif et le faux pas est strictement interdit pour les Jaune et Vert. Ces derniers doivent redoubler d’efforts, pour enchaîner les bons résultats et éviter le scénario de la saison passé, lors de laquelle la JSK a souffert pour assurer le maintien.

Reprise des entraînements demain

La reprise des entraînements est programmée pour demain, lundi à 10h30, au stade du 1er Novembre. Les kabyles entameront la préparation du match de la coupe d’Algérie, face à Oued Rhiou, qui se jouera samedi prochain. Les Kabyles comptent tout faire pour se qualifier, avant de renouer avec le championnat, face à l’USMB, pour le compte de la 17ème journée.

M. L.