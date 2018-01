«L’expulsion de Hammar a été le tournant»

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 433 lecture(s)

Le coach Aït-Djoudi était très déçu suite à la défaite concédée par son club face à la JSS, avant-hier soir, au stade du 20 Août à Béchar. «L’expulsion de Hammar était le tournant de la rencontre. On était bien en place, mais son expulsion a influencé négativement sur l’équipe», a déclaré Aït Djoudi.

«Je ne voulais pas le convoquer»

L’attaquant Ziri Hammar a été convoqué à la dernière minute pour ce match face à la JSS. Interrogé, le coach kabyle dira : «Hammar est arrivé en retard aux séances de mercredi et de jeudi derniers et c’est pour cela que j’ai songé à ne pas le convoquer pour cette première rencontre, face à la JS Saoura».

«L’arbitre nous a fait perdre»

Tout en reliant la défaite de son équipe à l’expulsion de Hammar, Aït Djoudi pense aussi que l’arbitre a également une part de responsabilité dans cette défaite. «La JSS n’a pas besoin de coup de pouce de l’arbitre. Ce dernier nous a fait perdre. Il a sifflé beaucoup de fautes en faveur de notre adversaire. Je le dis et je le redis, on méritait au moins le point du match nul», a ajouté Aït Djoudi.

«Ce qu’a fait Boukhanchouche est grave»

Le meneur de jeu, Salim Boukhanchouche, a refusé de faire le déplacement avec son équipe à Béchar. «Ce qu’a fait Boukhenchouche est très grave», dénonce le coach des Jaune et Vert. Il poursuit : «Il a abandonné l’équipe. J’ai tout fait pour le convaincre de revenir à de meilleurs sentiments, malheureusement il a campé sur sa position. Il doit être sévèrement sanctionné», a ajouté le coach kabyle.

«Je ne dispose toujours pas de licence»

Le coach des Jaune et Vert a été interdit de s’assoir sur le banc des remplaçants, lors de ce match face à la JSS, vu qu’il ne dispose pas de licence. «C’est impardonnable que, plus de deux mois après mon arrivée, je ne dispose toujours pas de licence», affirme Aït Djoudi. Il ajoute : «Il me faut une licence, pour que je puisse coacher mon équipe», a-t-il conclu.

M. L.