Boultif rempile

Le portier n° 2 de la JSK, Abderrahmane Boultif, a prolongé son contrat de six mois, mercredi dernier, au siège du club. Ayant trouvé un accord sur ses arriérés de salaires avec les responsables kabyles, le gardien terminera, ainsi, la saison avec la JSK qu’il a, pour rappel, rejointe depuis deux saisons. Cela a soulagé les dirigeants kabyles qui comptent sur lui pour les prochains rendez-vous. Joint au téléphone, le joueur en question confirme et assure: «J’ai effectivement prolongé mon contrat. Je ferai le maximum pour être à la hauteur lors de cette manche, mon seul objectif étant de servir le club et l’aider à réaliser ses objectifs».

M.L.