Aït Djoudi n’est plus entraineur

Par DDK | Il ya 10 heures 14 minutes | 2101 lecture(s)

Les choses semblent bouger encore une fois au sein de la JSK présageant une nouvelle reconfiguration dans le staff dirigeant du club.

Si pour l’heure le trio Madjene – Zouaoui – Aït Djoudi compose toujours le directoire chargé de gérer les affaires du club, rien ne dit que tout ne sera pas chamboulé dans les jours, voir les heures qui viennent, surtout après le clash enregistré entre Aït Djoudi, qui assumait jusque là la double fonction de coach et membre du directoire, et le duo Madjène – Zouaoui du directoire. En effet, face aux réclamations persistantes d’Aït Djoudi à jouir d’un contrat en tant que coach pour avoir une licence au niveau de la ligue (et partant un salaire ajoutent les mauvaises langues), le président du directoire et son vice président (Madjène et Zouaoui) lui ont répliqué que «dans ce cas là il faudra choisir entre la fonction de coach ou dirigeant dans le directoire». Cela a eu lieu avant-hier en fin de journée lors d’une réunion qui a réuni les trois parties. Bien entendu, cela n’a pas plus à Azedine Aït Djoudi qui a opté pour le poste de membre du directoire, et lâcher le poste de coach, pour garder les mêmes prérogatives avec Madjène et Zouaoui. Du coup, la JSK est sans entraineur depuis avant-hier, et le moins que l’on puisse dire, un ressort est cassé entre les membres du directoire qui se fragilise ainsi face au comité de surveillance qui ne semble pas du tout réjoui, de son côté, de ce qui a été fait jusque là par le trio dirigeant auquel il est reproché le fait d’avoir recouru à un prêt bancaire pour réduire les dettes du club, à moins d’un milliard, dans le contentieux qui l’oppose aux anciens joueurs non régularisés et qui se sont remis à la commission des conflits de Ligue, pour avoir le quitus de recruter durant ce mercato. Autant dire que la nouvelle année ne s’annonce pas plus réjouissante dans la maison JSK ou l’on s’attend à de nouveau rebondissements. Avec cette urgence à trouver un nouveau coach pour l’équipe. Fergani qui a été déjà contacté semble décommander en mettant la forme en expliquant à Madjène qui a pris langue avec lui qu’il se trouve «actuellement en France» pour un control… médicale et qu’il ne rentrait en Algérie «que le 15 janvier prochain».