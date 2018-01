Nedjm Lakhdaria indétrônable !

Par DDK | Il ya 6 heures 30 minutes | 207 lecture(s)

Le Nedjm Madinet Lakkhdaria continue sa balade en écrasant tout sur son chemin. Cette fois-ci encore, l’équipe de l’ex-Palestro n’a pas fait de détail devant l’UB Mesdour, qu’elle a écrasé sur le score net de 4 à 0. Elle reste, ainsi, seule sur le fauteuil de leader, en devançant de deux points l’Olympique Adjiba, qui revient en force. En effet, les Olympiens ont mis un terme à la série de trois matchs sans défaites de l’A Guelta Zerga (3 - 1) et remontent à la deuxième place. Le FC Thamelahth, toujours sans terrain, s’en sort plutôt bien, puisqu’il a dominé le CR Bordj Okhriss 3 - 0 et se place à la troisième place, à trois points du leader. Rien ne va plus, en revanche, pour le WR Dirah qui renoue avec les mauvais résultats. Les Widadis, qui avaient pourtant battu lors de la dernière journée le CR Bordj Okhriss chez eux, ont été piégés à domicile par l’O Raffour (4 - 2). Ils s’éloignent, de ce fait, du peloton en tête. A signaler, enfin, que la rencontre CR Bouderbala - W Ath Vouali aura lieu aujourd’hui mardi.

M’hena A.