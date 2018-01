Le nouvel entraîneur connu aujourd’hui

Par DDK | Il ya 6 heures 30 minutes | 332 lecture(s)

La dernière défaite du MOB à Oran devant l’ASMO local a emporté avec elle l’entraîneur en chef, Mustapha Biskri, qui a été limogé avant-hier par la direction du club qui n’a toujours pas donné les vraies raisons de ce divorce.

D’après une source proche du club, les choix de Biskri ont toujours été remis en cause par les dirigeants même après les victoires, car ils n’ont pas admis que des solutions existent au sein de l’effectif du MOB dont seul le coach n’arrive pas à les détecter. Concernant le successeur de Biskri, la même source a avoué qu’un entraîneur local connu a donné son accord de principe et il sera à Béjaïa aujourd’hui pour régler certains détails et signer vers midi, pour débuter son travail l’après-midi à la reprise. Pour le moment, aucun nom n’a été divulgué mais le futur entraîneur du MOB a à son effectif plusieurs accessions en Ligue 2 Mobilis, susurre-t-on.

La reprise prévue cet après-midi

Afin de préparer le prochain match de coupe d’Algérie contre le MB Hssassna, programmé vendredi prochain à 14H30 au stade du 13 avril de Saida, la reprise des entraînements est prévue cet après-midi à 17H30 au stade de l’UMA de Béjaïa. La reprise qui sera assurée par le nouvel entraîneur intervient après la troisième défaite des Crabes depuis le début de saison, concédée à Oran devant l’ASMO. Une défaite qui a fait beaucoup de mal aux supporters et à toute la famille du MOB, car elle est tout simplement amère et les camarades de Rahal méritaient largement mieux qu’une défaite après la multitude d’occasions ratées. Même si la coupe d’Algérie n’est pas la priorité de la direction et du staff technique, l’entourage du club souhaite aller le plus loin possible dans l’épreuve la plus populaire et perdurer le rêve le plus loin possible. Sur un autre volet, ce rendez-vous verra le retour de Yacine Salhi qui a raté le dernier match pour cause de blessure et peut être la qualification de Hichem Cherif qui a rejoint le MOB lors de ce mercato hivernal.

Le problème de la CRL en voie d’être réglé

La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, fait des mains et des pieds pour régler le fameux problème de la CRL dont la somme globale de dettes est de l’ordre de 3,8 milliards qu’il faut régler avant le 15 janvier prochain, ou au moins la diminuer à moins d’un milliard pour avoir le quitus de recruter lors de ce mercato hivernal. La direction du MOB, qui s’est attablée avec tous les joueurs concernés, a trouvé un terrain d’entente avec eux et il ne reste que l’ex-coach, Nasser Sendjak, dont l’initiative des Crabes de négocier avec lui n’a pas abouti. Signalons que Sendjak, lui seul, attend le versement de 1,25 milliard de centimes, une somme que les dirigeants veulent négocier.

Z. H.