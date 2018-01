Reprise aujourd’hui

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 197 lecture(s)

Après avoir assuré vendredi passé trois précieux points, les camarades d’Ounnas reprendront le travail cet après-midi au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, dans l’optique de préparer les prochaines joutes qui s’annoncent encore plus difficile. La JSMB qui n’est pas concernée par Dame coupe sera au repos ce week-end et ne reprendra la compétition officielle que le week-end prochain en se rendant à Aïn Fakroun, pour en découdre avec le CRBAF local. Deux bonnes semaines pour bien préparer ce rendez-vous. Le moral du groupe est au beau fixe après la réduction de l’écart avec le peloton de tête à deux points du troisième, un écart largement surmontable à condition que la direction puisse assurer son rôle convenablement. Cela dit, Les problèmes financiers peuvent remonter à la surface à tout moment, si les joueurs ne sont pas payés dans les plus brefs délais.

Le problème de la CRL non réglé

Même si la direction a publié sur le site officiel du club que la JSMB a eu l’autorisation de recruter après avoir réglé le problème de la CRL, sur le terrain, les deux gardiens Khedairia et Merzougui ne sont pas encore qualifiés et le staff technique a fait appel à un gardien espoir, à savoir Morsi en qualité de second gardien lors du dernier match contre le RCR. Signalons que la dette de la JSMB envers la CRL est de l’ordre de 1,2 milliards et la direction a souhaité payer Chehaima et Sofiane Mebarki pour diminuer la dette à moins d’un milliard pour pouvoir recruter lors de ce mercato. Concernant le recrutement, Mounir Zeghdoud a fait savoir que deux défenseurs rejoindront le club cette semaine afin de signer des contrats au profit de la JSMB.

Vers la programmation d’un match amical

Afin de combler le vide laissé par le déroulement de la compétition de la coupe d’Algérie, la fin de la semaine en cours, le coach a émis le vœu de programmer un match amical pour maintenir la forme des joueurs et préparer le prochain match contre le CRBAF. Mounir Zeghdoud a chargé le manager, Brahim Zafour pour dénicher un adversaire de la région apte à découdre lors d’un match amical avec les Vert et Rouge.

Z. H.