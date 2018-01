«On attend Fergani pour négocier»

Par DDK | Il ya 6 heures 30 minutes | 578 lecture(s)

Le club kabyle s’est retrouvé sans entraîneur en chef après la démission du coach Aït Djoudi, qui reste, toutefois, à la JSK en qualité de membre du directoire.

Joint en début d’après-midi, le président du directoire, Lakhdar Madjène, a évoqué d’emblée cette question d’entraîneur, indiquant que la désignation d’un nouveau coach est une priorité pour le club. Il citera, notamment, le nom de l’ex-international algérien Fergani : «Nous sommes en concertation avec le manager général Karim Doudane, pour en choisir un. On a contacté Fergani, et il nous a affirmé qu’il sera en Algérie le 15 du mois en cours, vu qu’il se trouve présentement en France. On négociera avec lui une fois qu’il sera rentré», a-t-il informé.

«On attend les exigences d’Alain Michel»

En plus de Fergani, qui reste la priorité des responsables kabyles, le coach français Alain Michel a été sollicité par les dirigeants. C’est ce qu’a confirmé Madjène lui-même : «On a eu une discussion même avec Alain Michel. Cependant, on attend ses exigences pour voir si l’on peut les satisfaire. Il y a aussi d’autres noms. En tout cas, on choisira un nouvel entraîneur bientôt».

«C’est Gaci qui assurera la reprise»

Questionné sur le coach qui assurera la reprise d’aujourd’hui, le président kabyle informe : «Le match de coupe étant proche, on ne va pas chambouler l’équipe. Ce sont les entraîneurs en place, à savoir Gaci, Gaouaoui et Bourzag, qui assureront la reprise de demain», a ajouté l’intervenant

«Le directoire n’a pas programmé une réunion aujourd’hui»

Après la démission d’Aït Djoudi avant-hier, des informations ont circulé sur une nouvelle réunion du directoire hier. A ce propos, Madjène réfute la programmation d’une quelconque réunion aujourd’hui : «On n’a programmé aucune réunion entre membres du directoire», a-t-il insisté.

«On n’a pas été convoqués à l’AGEX»

Concernant l’AGEX de mercredi prochain, lors de laquelle le directoire sera appelé à présenter son bilan, Madjène affirme que, jusqu’à hier, personne ne les a invités pour prendre part à ce conclave : «Au moment où je vous parle, on n’a reçu ni invitation, ni convocation. Cependant, si on nous invite à présenter notre bilan, on le fera», a-t-il conclu.

M. L.