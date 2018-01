Le club contraint de garder Ekedi

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 384 lecture(s)

L’attaquant camerounais de la JSK, Steve Ekedi, devra reprendre les entrainements avec l’équipe fanion, dès ce matin, au stade du 1er Novembre. Relégué en équipe espoir, le joueur réintégrera l’équipe première après l’intervention de la fédération camerounaise. Selon une source fiable, la fédération du Cameroun a publié un communiqué dans lequel elle a dénoncé ce qu’Ekedi «subit à la JSK». Selon notre source, une délégation de quatre personnes de la fédération camerounaise est venue à Tizi-Ouzou, pour mener une enquête sur le cas de leur attaquant. Devant cette situation, on croit savoir que le secrétaire du club a appelé Ekedi, pour lui demander de rallier le bureau, et ce afin de récupérer sa convocation avant de reprendre les entrainements avec l’équipe première. En effet, le joueur l’a récupéré, mais sans que les membres du directoire présents lui adresse la parole. Joint par nos soins, Ekedi nous a déclaré : «On m’a appelé et je vais reprendre avec l’équipe première demain (ndlr aujourd’hui). Cependant, j’aurai besoin d’un peu de temps, pour récupérer ma forme optimale, vu que je ne m’entraine pas depuis plusieurs journées. Je reprendrai la compétition progressivement».

M. L.