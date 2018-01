La direction annonce Badou Zaki comme nouveau coach

Par DDK | Il ya 6 heures 30 minutes | 879 lecture(s)

L’ancien gardien de la sélection nationale du Maroc, Badou Zaki, est le futur entraineur de la JS Kabylie.

C’est ce qu’a annoncé en début de soirée de dimanche 7 janvier le club sur sa page officielle sur le web. Badou Zaki est attendu jeudi prochain à Tizi-Ouzou pour officialiser sa venue à la tête des jaune et vert. Selon les informations diffusés, le marocain devrait signer un contrat de dix huit mois. Il remplace ainsi l’ancien entraineur du club Azedine Aït Djoudi qui s’est retiré pour rappel samedi soir du staff technique pour se consacrer à sa mission au sein du directoire aux côtés du président Madjène et le vice président Zouaoui. En attendant l’arrivée du marocain, c’est le coach adjoint Gaci qui assure la reprise des entrainements en prévision du prochain match. A noter qu’avant de se rabattre sur la piste Badou Zaki, les dirigeants kabyles avaient déjà engagés des pourparlers avec Fergani et Alain Michel. Finalement c’est avec lui qu’un terrain d’entente a été trouvé. Les dirigeants kabyles ont du reste accueilli cet accord avec réjouissance surtout que Zaki a laissé une bonne impression lors de son passage au CRB avec lequel il a décroché la coupe d’Algérie. Il fait désormais son came back en Algérie par la grande porte pour prendre en charge le club le plus titré d’Algérie, quoi que dans une situation difficile présentement.

R. B.