Démonstration de force de l’ex-Mirabeau

Par DDK

L’USM Draâ Ben Khedda, pensionnaire de la Régionale 1, s’est révoltée lors du match de la 13e journée face à l’IR Bir Mourad Raïs, en s’imposant avec l’art et la manière.

Si en première mi-temps, les visiteurs ont tenu tête aux capés de Nacer Zekri, avec un résultat de parité d’un but partout, en seconde période en revanche, les camarades de Meghrici se sont métamorphosés, suite au discours que leur a tenu dans les vestiaires le nouveau président de section Youcef Afir, qui leur a promis une bonne prime en cas de victoire. En revenant sur le terrain du stade Oukil Ramdane, les poulains de Zekri ont eu un autre visage, plus séduisant et plus attrayant. Les joueurs de l’USM Draâ Ben Khedda ont frappé fort en marquant trois autres buts complets, ce qui leur a permis d’engranger les points mis en jeu. Ce large succès de 4 à 1 face à l’IR Birmandreis ne fera que du bien à l’équipe, qui pourra entrevoir les deux derniers matchs de cette phase aller sous de bons auspices. Les trois autres réalisations de l’USM Draâ Ben Khedda en seconde mi-temps étaient les œuvres de Bensaïd Fatah, Bourekoum Zoheir et Bensaïd. Une vraie démonstration de force pour les Ciel et Blanc qui quittent la zone rouge.

Massi Boufatis