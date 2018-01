L’USMB s’adjuge le podium

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 290 lecture(s)

Les deux représentants de la ville de Béjaïa dans ce groupe se sont donné la réplique samedi dernier dans une partie très disputée. Un duel lors duquel la victoire était impérative pour le leader après son revers inattendu, essuyé le week-end dernier face à l’EST. En s’imposant sur un net et sans bavure 3 - 0 dans ce derby, les Unionistes de Remla ont tout simplement survolé les débats. En première période, les débats ont été équilibrés, et seuls Redouane, Sifou et Mirou, du côté des Unionistes, et une seule action du côté de Gouraya, ont tenté d’ouvrir le score. Et c’est sur ce score de 0 - 0 que l’arbitre siffle la fin de la première manche. La seconde période fut plus animée et disputée. Il a fallu attendre la 55’de jeu pour voir le buteur Khaled Redoune libérer ses camarades. Bien servi par Merou, il ne trouva aucune difficulté à loger le cuir au fond des filets. Deux minutes après, Seddiki doubla la mise de façon magistrale. Les poulains de Mohamed Aouimeur ne s’arrêtent pas là, puisque le virevoltant Mirou a réussi à tuer le match par un troisième but K-O, inscrit à la 75’. C’est sur cette victoire amplement méritée de l’USMB que l’arbitre mettra fin aux débats dans une grande sportivité. Après cette victoire, l’équipe de la cité Remla préserve sa place de leader, alors que son ex co-leader, la JSBM, n'a pu faire mieux que le partage des points face à l’USS.

Soummam méritait mieux

Le match nul concédé par l’USS à domicile face à la coriace équipe de la JS Bordj Menaïel est synonyme de défaite. Les protégés Yassine Adiche voulaient coûte que coûte gagner cette rencontre face aux Coquelicots, mais leurs calculs ont été complètement faussés. Pourtant, les coéquipiers d’Aït Yahia ont démarré la partie en trombe, en pressant l’adversaire. Sur une belle combinaison menée sur la droite, Mazer ouvre le score à la 1’ de jeu. Le jeu s’anime et les actions dangereuses se succèdent de part et d’autre. Et c’est sur le score d’un but à zéro (1-0) à l’avantage des locaux que l’arbitre siffla la fin de la 1ère mi-temps. Après la pause, les vingt-deux acteurs, sermonnés par leurs coachs respectifs, pénétrèrent sur le terrain décidés à marquer. Dès lors, on assista à des ruches constantes de part et d’autre, mais sans résultat. Et contre toute attente, les visiteurs parviendront à égaliser sur penalty à la 55’. Mais ils reculent par la suite d’un cran et défendent bec et ongles leur acquis. Ils avortent comme il se doit les essais des camarades de Kheraz. Dans le dernier quart d’heure, les poulains de Yassine Adich se ruèrent vers le camp adverse et vont imposer alors un pressing constant. Mais la dernière touche manquait aux locaux. On relèvera ce penalty que l’arbitre n’avait pas sifflé pour les locaux. Malgré les changements opérés des deux côtés, le score n’évoluera pas. Samy H.