Le MC Béjaïa fait cavalier seul

Il ya 8 heures 13 minutes

La troisième journée du championnat national du niveau 1 (groupe B), jouée samedi dernier, a été favorable au MC Béjaïa qui a dominé le FCB, alors que le FCA a gagné devant l’EtSB. Le derby béjaoui entre le MCB et le FCB, qui s’est joué à la salle Opow de Béjaïa, a été d’un niveau très appréciable. Lors de la partie, le MC Béjaïa n’a pas trouvé trop de difficultés pour arracher une 3e victoire d’affilée sur le score fleuve de 15 à 2 (mi-temps 5 - 0). Les réalisations du MCB ont été l’œuvre de Tarrariste Mourad (4), Bouaoudia Belaïd (5), Ramdane Chemssedine (2), Djouad Belkacem (1), Bouchenoui Sid Ali (1). Les deux autres buts ont été inscris par des joueras du FCB contre leur camp, tandis que les deux réalisations du FCB ont été signées Lamine Imloul. Après cette victoire, l’équipe chère à Tarik Benali confirme sa suprématie sur le terrain et affiche clairement ses intentions dans ce championnat. Le deuxième match du groupe s’est déroulé à Akbou et a vu l’équipe locale, le FCA, prendre le dessus sur l’Etoile de Béjaïa sur le score de 6 à 3. Une deuxième victoire de suite pour les gars d’Akbou qui confirment la bonne santé de leur groupe. A la lumière de ces résultats, le MCB occupe la première place avec 9 points pour 3 matchs joués, suivi du FCA, avec 6 points pour deux matchs joués, et du FCB, avec 3 points. Enfin, l’EtSB et l’EnSB ferment la marche avec zéro point au compteur.

Z. H.