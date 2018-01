El Flaye remporte le trophée

Par DDK | Il ya 8 heures 15 minutes | 223 lecture(s)

L’école de football d’El Flaye a remporté la cinquième édition du Tournoi inter-écoles (U12), organisé par la ligue de sport de proximité de la commune de sidi-Aïch. El Flaye a donc battu en finale l'équipe des scouts de Sidi-Aïch sur le score sans appel de 4 buts à 0, dans un match disputé en fin de semaine dernière au stade de l’Amitié de Sidi-Aïch. Huit équipes de la daïra, dont les écoles de Sidi-Aïch, Tifra, El Flaye, Tinebdar, Sidi-Ayad, auxquelles se sont jointes les équipes des scouts de Remila, Sidi-Aïch et de Maâla, ont participé à cette compétition sportive, organisée par la ligue en question en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et l’APC. Les rencontres ont attiré un public nombreux, en majorité des jeunes, qui se sont déplacés pour supporter les équipes des leurs villages ou quartiers respectifs. Ce rendez-vous s'est clôturé par une cérémonie de remise des prix et cadeaux aux vainqueurs et aux participants, sous les applaudissements du public, en présence du chef de daïra, du nouveau président de l’APC et son staff, du représentant de la direction de la jeunesse et des sports, de l’ancien entraîneur de l’USOA, Samy Boussekine, ainsi que d’anciennes figures sportives.

