«Je suis venu servir ma région»

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 363 lecture(s)

La direction du MOB a tout conclu avec Abdelkrim Bira. Les deux parties se sont, en effet, rencontrées hier à Alger et se sont mises d’accord pour un contrat de six mois.

Le nouveau coach sera, en principe, aujourd’hui à Béjaïa, pour entamer le travail avec le groupe cet après-midi. Signalons que Bira, 55 ans et originaire de Tamokra (Akbou), a déjà entraîné plusieurs clubs algériens, mais aussi tunisiens. Il compte à son actif trois accessions en Ligue 1 avec, respectivement, l’ES Sétif, l’US Biskra et l’USM Bel Abbès. Après l’entrevue qu’il a eue avec la direction du MOB et la confirmation de sa venue à Béjaïa pour entraîner les Crabes, Bira Abdelkrim, joint au téléphone, a déclaré : «Je suis très content d’avoir tout conclu avec la direction du MOB. Je serai demain (aujourd’hui) à Béjaïa pour régler les petits détails du contrat, afin de débuter ma fonction dans l’après-midi. Étant originaire de la région, je suis venu servir cette dernière. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des attentes des dirigeants et des supporters, pour atteindre l’objectif tracé en début de saison, à savoir la montée en Ligue 1».

Sebaâ assure provisoirement l’entraînement

Les camarades de Belkacemi ont repris l’entrainement, dimanche dernier, sous la direction de l’entraineur des gardiens de but, Sebaâ Hakim. La reprise, qui s’est déroulée sous un froid glacial, a vu également l’absence de Salhi Yassine qui est toujours à l’infirmerie du club et de Bouldieb Billal qui souffre d’adducteurs, suite aux efforts fournis durant le match contre l’ASM Oran. Le premier nommé sera probablement prêt pour le match de vendredi prochain, alors que le second pourrait déclarer forfait contre le MB Hassasna, pour le compte des 16es de finale de la coupe d’Algérie, qui aura lieu au stade du 13 avril à Saïda. Après la défaite de vendredi passé, les Crabes doivent renouer avec les victoires en coupe d’Algérie, pour chasser le doute du MOB. Le match ne sera pas facile et l’équipe du MB Hssassna est à prendre très au sérieux, car elle est habituée, ces dernières années, à éliminer de grandes équipes, surtout chez elle, où elle reste intraitable.

Z. H.