700 millions dans les caisses du club

Il ya 8 heures 13 minutes

L’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) a octroyé une somme de 700 millions de centimes à la JSMB, comme sponsoring pour la saison en cours. Ainsi, elle sera versée en deux tranches dont la première sera encaissée avant le week-end prochain. Cette somme sera une bouffée d’oxygène pour la direction du club qui devra régler certaines situations financières, surtout que les joueurs réclament leurs arriérés depuis quelques jours. En plus de l’offre de l’EPB, la direction attend ces jours-ci la subvention du MJS qui est de l’ordre de 2,5 milliards, destinée à accompagner le professionnalisme. Sur un autre volet, le comité délégué a officiellement réglé le problème de la CRL en versant 400 millions à deux joueurs, a-t-on appris.

Nemdil Abdelkrim (USMH) contacté

Il s’agit de Mebarki et de Chehaïma, faisant ainsi baisser la dette de la CRL à 800 millions après qu’elle a avoisinée les 1,2 milliard auparavant. La JSMB, qui cherche encore à recruter des défenseurs, a officiellement pris attache avec le défenseur de l’USMH, Nemdil Abdelkrim (28 ans) qui est attendu à Béjaïa dans les prochaines heures. D’après une source proche du club, l’ex-joueur du CRB a donné son accord de principe afin de porter les couleurs des Vert et Rouge pour cette seconde phase du championnat en attendant de régler certains détails lors de sa venue à la capitale des Hammadites. Si ce transfert se confirme, la direction de la JSMB n’aura droit qu’à une seule recrue qui serait peut-être un axial, vu la faiblesse de la défense de la JSMB qui n’assure plus ces derniers temps. Concernant la liste des libérés et après Moussi, Belhani et Meddour, elle pourrait comporter encore deux joueurs qui n’ont pas donné satisfaction lors de la phase aller. D’après une source avisée, deux défenseurs seront libérés prochainement.

Z. H.