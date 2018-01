«Je n’ai encore rien finalisé avec le club»

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 618 lecture(s)

Dans cet entretien, le coach Badou Zaki avoue qu’il n’a pas encore conclu avec la JSK. Tout en précisant qu’il a juste donné son accord de principe, Zaki soutient qu’il ne tranchera qu’une fois en Algérie.

La Dépêche de Kabylie : On vous a annoncé officiellement coach de la JSK. Vous confirmez ?

Badou Zaki : Honnêtement, j’ai été étonné de lire dans une certaine presse que je suis officiellement entraîneur de la JSK. C’est vrai que j’ai eu une discussion avec les dirigeants kabyles et j’ai donné mon accord de principe. Toutefois, cela ne veut nullement dire que j’ai conclu avec eux. Le fait de m’être entretenu avec les Kabyles ne signifie pas que tout est réglé ou que j’ai finalisé. La finalisation ne se fera qu’une fois à Tizi-Ouzou, et pas avant d’être d’accord sur tous les points.

On comprend par là que vous attendez de négocier avec les dirigeants kabyles avant de trancher…

Effectivement, il y a plusieurs points à discuter. Je dois voir la situation du club, la méthode de travail, l’équipe avec laquelle je vais travailler ... On peut s’entendre sur tous les points, comme on peut ne pas s’entendre sur certains points. On pourra dire que je suis officiellement entraîneur de la JSK qu’une fois le contrat signé.

Selon nos informations, vous allez rallier Tizi-Ouzou jeudi prochain…

Pour la journée de jeudi, c’est fort possible que je ne sois pas en Algérie, car j’ai des affaires personnelles à régler ici au Maroc. Cependant, je serai en Algérie dimanche prochain. À partir de là, j’aborderai les différents points avec les responsables kabyles.

Êtes-vous emballé par l’idée de driver un autre club algérien après avoir réussi de belles choses avec le CRB?

La JSK est un grand club. Il serait intéressant de le driver si je trouve, toutefois, un terrain d’entente avec les dirigeants. Cela dit, comme je vous l’ai dit, il y a des points à discuter et tout sera clair une fois sur place.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi