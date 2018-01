Aït Djoudi annonce sa démission du directoire

Par DDK | Il ya 10 heures 1 minute | 1585 lecture(s)

Elle était déjà dans l'air, surtout après sa démission du staff technique, mais le retrait annoncé de Aït Djoudi du directoire chargé de la gestion du club en a surpris plus d'un, surtout dans la forme que le concerné a mise.

En effet, Aït Djoudi est allé faire part de sa démission du directoire sur une chaine de télé sans au préalable avoir déposé le moindre document dans ce sens, ni au comité de surveillance, ni à la direction du CSA, ne serait-ce que pour avis. Ce qui a d'ailleurs poussé un membre de la direction du CSA qui intervenait sur la même chaine en direct par téléphone, Hanine Meftah en l'occurrence, à lui répliquer que l'on attend de "voir la démissions par écrit déposée". Dans la foulée, Meftah n'a pas hésité à flinguer le directoire qu'il charge d'avoir "gagé le bus du club", probablement dans l'histoire du prêt effectué pour honorer certaines dettes urgentes, notamment celles des joueurs qui ont saisi la commission des litiges de la LNF, pour pouvoir recruter durant ce mercato. La honte en direct ! Voilà un autre fait d'arme du directoire Madjéne— Zouaoui — Aït Djoudi, plus que jamais disloqué et qui vit sans doute ces dernières heures. En effet, avec la démission annoncée d'Aït Djoudi l'AGEX prévue demain sera contrainte de procéder à la désignation d’un autre directoire, puisque la réglementation exige que ce dernier soit composé de trois à cinq éléments. Selon des bruits insistants Aït Djoudi se serait retiré pour tenter de revenir avec un autre repreneur. On lui prête, en effet, de sérieuses prétentions de prendre les rênes du club: intention qu'il n'a d'ailleurs pas caché sur le plateau ers confiait que «Madjène a été intronisé président juste par respect ». Autrement... C’est dire que l'on s'attend à des rebondissements les plus fous dans cette maison JSK plus que jamais ouverte aux quatre vents. L'AGEX de demain s'annonce décisive. En attendant biens des bruits circulent : Aït Djoudi parti pour revenir; Cherif Mellal arriverait; Hannachi reviendrait...

R. D.