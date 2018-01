Une réaction s'impose !

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 268 lecture(s)

Les protégés de Bouchetta ont-ils encore des chances de jouer une place au podium ?

Bien malin celui qui saura répondre à une telle question, car, à deux joutes de la fin du premier cycle du championnat, rien n'est encore acquis même pour les formations les plus régulières. Cependant, avec les déconvenues des quatre dernières rencontres (2 points sur 12 possibles), Gouraya semble mal en point. Les choses sont devenues un peu plus compliquées que prévues, surtout que l'étau se resserre de plus en plus. En effet, suite aux deux nuls d'affilée suivis de deux nets revers face à l’OSEK et l’USMB, au moment où les autres formations ont affiché clairement leurs ambitions, en prenant des points, le GB cumule les échecs. Du coup, les coéquipiers de Merabet cèdent du terrain pour se retrouver dans la zone des turbulences, au douzième rang, à peine mieux que les quatre formations du bas du tableau, à savoir le CMT, le CRZ, l’EST et la JSMC. Ce qui revient à dire que les équipes du bas du tableau vont cravacher dur pour récolter le maximum de points, afin d’éviter le purgatoire. Les camarades de Walid Hadjara auront à disputer deux rencontres décisives, d’abord à l'extérieur face au MCB, ensuite à domicile devant la JSB Menaïel, qui demeure difficile à manier. C'est dire que pour les protégés du boss Saïd Bouchaffa, la tâche ne s’annonce guère facile. Partant de là, d'aucuns se hasardent à dire que l'équipe ne semble pas avoir beaucoup de chances de terminer parmi les premiers du groupe. Mais en football, les choses évoluent vite. Tout demeure possible dans ce championnat qui n'a pas dévoilé tous ses secrets, surtout, qu’à l'heure qu’il est, aucune formation n'a survolé le groupe, contrairement aux éditions passées. Pour y arriver, les Jaunes et Bleu devront faire preuve de beaucoup plus de volonté et surtout d'efficacité. Il parait impératif pour les Oukrid et consorts de gagner toutes leurs rencontres à domicile. Mais ils devront aussi réaliser de grandes performances lors de leurs déplacements devant les grosses cylindrées, telles les ESBG, USMB, JSBM, WRBM, CRBK et d’autres formations luttant pour leur survie dans ce palier. Des conditions de succès obligatoires pour les représentants du grand pôle Bejaia s’ils désirent réellement s'offrir une place dans le haut de la hiérarchie. Une mission certes difficile, mais pas du tout impossible.

Zahir Ait Hamouda