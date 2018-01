«On ne doit pas baisser les bras»

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 260 lecture(s)

Samir Larbi Pacha, milieu offensif de Gouraya Béjaïa, estime que son équipe est encore capable de sortir de la zone rouge.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur votre dernière rencontre perdue face à l’USMB ?

Samir Larbi Pacha : Franchement, on est déçus, car, en première période, notre équipe tenait largement la partie entre ses mains. Malheureusement, on n’a pas été efficaces à l’avant. La rencontre s'est jouée sur de petits détails. Il faut, cependant, reconnaître que l'adversaire a bien joué le coup en marquant au dernier moment de la partie. Il faudra vite oublier ce revers pour se concentrer sur le prochain rendez-vous face au MCB.

Gouraya sera-t-elle capable de sortir de la zone des turbulences ?

Bien sûr. Pour ce faire, il faudra redoubler d’efforts. En tous cas, l'équipe fera tout pour engranger le maximum de points, pour se mettre à l’abri et assurer son maintien le plus tôt possible.

Le maintien est donc dans vos cordes ?

C'est clair que notre objectif reste le maintien en Régionale 2. En toute sincérité, on a longtemps galéré dans les profondeurs du classement. Il est temps que l'équipe retrouve sa véritable place. Pour l'heure, on est sur la bonne voie sur le plan jeu, mais l’efficacité nous a fait défaut. On essayera au maximum de marquer des points pour s’extirper de la zone dangereuse.

Optimiste alors pour la suite du championnat…

Évidemment ! Tant qu’il y a des gens qui aiment ce prestigieux club, on ne peut qu’être optimiste. Il faut dire que cette saison, on dispose d'un bon groupe composé de jeunes éléments qui pratiquent du beau football. Certes, on a raté nos dernières sorties en championnat. Mais on a un effectif capable de relever le défi. On doit, toutefois, rester lucides et concentrés pour la suite du championnat, surtout qu’il reste encore dix-sept matchs à jouer, soit 51 points en jeu. Il faudra y croire .

Pour terminer, votre équipe se déplacera chez le MCB le week-end prochain.Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

Ce sera un joli duel entre deux formations qui jouent pour des objectifs identiques et pratiquent du beau football. On tentera d'arracher les trois points, même s’il est vrai que notre mission sera délicate face au MCB, qui évoluera chez lui .Toutefois, tout demeure possible. On a déjà réussi de belles performances face aux grosses cylindrées. J'espère que l'arbitrage sera à la hauteur. Que la sportivité soit de mise et que le meilleur gagne !

Entretien réalisé par Z. A. H.