«L’arbitrage nous a sabotés face au RCS»

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 250 lecture(s)

Le premier responsable de la barre technique de la JSBA, Hakim Ouatmani, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère avec l’arbitre qui a officié la rencontre contre RC Seddouk, perdue par ses hommes sur le score lourd de 4 à 1. En effet, c'est un entraîneur hors de lui, rencontré le lendemain de la défaite, qui a dénoncé «la malhonnêteté de l’arbitre de la rencontre». «Je n’ai pas l’habitude de parler des arbitres. Mais ce qui s’est passé à Seddouk est tout simplement honteux pour le corps arbitral. Vous travaillez durant toute la semaine et en fin de compte, tous vos efforts tombent à l’eau en raison de décisions pareilles. On ne peut développer notre football avec un tel arbitrage. C’est le referee de la rencontre qui nous a fait perdre. Il nous a sabotés ! Lors de la première mi-temps, soldée sur un score de parité, mes joueurs étaient bien en place. Mais dès le retour des vestiaires, on a été surpris par le comportement de l’arbitre qui a nettement favorisé l’équipe locale, en signant beaucoup d’erreurs imaginaires en faveur de l’adversaire. Il leur a même accordé un but signé de la main et offert un penalty inexistant, sans parler du dernier but, qui était clairement hors-jeu et de l’expulsion gratuite d’un de mes joueurs. Il n’a pas cessé de jouer sur le moral de mon équipe qu’il a d’ailleurs fini par énerver. Sincèrement, je n'ai toujours pas compris son attitude. Il a déshonoré sa corporation. Pourtant, je dois reconnaître qu'on a eu droit à des arbitres très corrects jusque-là, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C’est décevant de voir un arbitrage pareil», peste le coach de l’équipe de Boukhalfa, visiblement très déçu.

Samy H.