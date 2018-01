Objectif : Détection de jeunes talents

Par DDK | Il ya 8 heures 41 minutes | 353 lecture(s)

Dans la cadre du plan de détection des jeunes talents, la ligue de Football de la wilaya de Tizi-Ouzou organise, cette saison, un championnat des U13 auquel participent plus d’une cinquantaine d’écoles, reparties en 5 groupes. La compétition, qui se déroule sur des terrains neutres sous forme de plateaux, a débuté le week-end dernier, et ce au grand bonheur des petits bambins. La ligue de Tizi-Ouzou a réuni tous les moyens nécessaires, afin de mettre les écoles engagées dans de bonnes conditions. En effet, outre la gratuité de l’engagement, des licences et la remise des ballons, la ligue a décidé de doter d’autres terrains en bois mobiles. Des initiatives qui permettront, sans nul doute, aux jeunes footballeurs de s’adonner entièrement à leur sport favori et de mieux exprimer leur talent. La ligue, qui compte prendre part au festival des jeunes talents organisé au mois de mai ou juin prochain, n’a pas lésiné sur les moyens, pour assurer un bon déroulement du championnat des U13. Une compétition qui sera ponctuée par un play-off qui concernera les deux, voire les trois premiers de chaque groupe. Aussi, afin de constituer deux sélections appelées à prendre part au prochain festival, la ligue a mis en place une équipe spécialisée de prospecteurs. Ces derniers seront chargés de sélectionner les meilleurs éléments. Les joueurs, qui seront retenus, devraient, ensuite, rentrer en regroupement. Des rencontres qui permettront aux techniciens, qui seront chargés des deux sélections, de peaufiner la préparation et de travailler, surtout, la cohésion.

Liste des écoles engagées

JF Tala Athmane, AS Ath Douala, US Aït Aissa Mimoun, ABC Foot (A), ABC Foot (B), JS Azazga, RS Illoula Oumalou, Assirem, USM Draâ Ben Khedda B, ACB Bordj Ménaïel A, AC Bordj Ménaïel B, JS Draâ Ben Khelifa, USM Draâ Ben Khedda, EF Bordj Ménaïel, AC Tadmaït, JF Tadmaït, ADS Tizi-Ouzou (A), ADS Tizi-Ouzou (B), O Tizi Rached, JS Kabylie, Kabylie Foot Académie, FC Base Tizi-Ouzou, FC Base Tizi-Ouzou B, ASC Aït Bouyahia, JS Azazga B, O Draâ El-Mizan, O Draâ El-Mizan B, E Draâ El-Mizan B, E Draâ El-Mizan A, EF Fort National, EF Tizi-Ouzou, EF Tizi-Ouzou, AS Tala Khellil, LS Draâ Ben Khedda, DC Aït Agad, JF Tizi-Ouzou, US Chabet Ameur, US Assi Youcef, CRB Mekla B, O Bouzeguene, CRB Mekla A, US Mizrana, IRB Yakourene, OC Makouda, O Makouda, OC Afir, O M’kira, US Cherif Ihidoussene, O Tizi Gheniff, CS Djebla Ouaguenoun, ASC Ouaguenoun, O Nath Irathen, ES Aït Ouaneche et JS Aït Yahia Moussa.

S.K.