Samir Chaouchi effectue des essais à l’ASMO

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 312 lecture(s)

L’arrière gauche de l’US Béni Douala, Samir Chaouchi, effectue, depuis dimanche dernier, des essais chez le pensionnaire de la ligue 2 Mobilis, l’ASM Oran. Chaouchi, qui a réussi une bonne première moitié de la saison avec l’US Béni Douala, en montrant de grandes qualités techniques et physiques, sur le double plan défensif et offensif, tente sa chance, pour rejoindre les gars de la M’Dina J’Dida qui jouent l’accession en ligue 1 Mobilis, cette saison. Chaouchi a entamé les entraînements avec l’ASMO, où il est soumis à des tests par le coach Laoufi, qui est à la recherche d’un arrière gauche pendant ce mercato hivernal. Samir Chaouchi ne veut pas rater cette occasion et essaie de faire son possible, pour convaincre le driver de l’ASMO, et ce afin de le retenir et de l’engager, cet hiver. En cas de départ, ce sera une grosse perte pour l’US Béni Douala, mais une bonne chose pour le joueur qui évoluera dans un palier supérieur à la division nationale amateur.

Massi Boufatis