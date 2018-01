«Il y a quelque chose à faire cette année»

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 393 lecture(s)

Accostée lors de la séance d’entraînement du lundi dernier au stade de l’UMA, la nouvelle recrue de la JSMB, en l’occurrence Sofiane Khedairia, parle dans cette interview de sa nouvelle équipe, de son objectif et d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée votre intégration au sein de votre nouveau club ?

Khedairia Sofiane : Ça se passe super bien avec des joueurs que je ne connaissais pas avant de les rejoindre. C’est un groupe jeune et dynamique qui a envie de travailler et d’aller loin. J’ai été très bien accueilli et il ne reste que le travail pour peaufiner ce groupe. Je crois qu’il y a un potentiel à faire valoir cette année.

Après une semaine d’entraînement en solo, êtes-vous prêt pour la compétition ?

Actuellement, je suis prêt après un petit bobo à soigner et comme je ne suis pas qualifié, donc on a préféré me ménager un petit peu. Comme il y a Mekireche qui a préparé le match et pour ne pas le perturber, surtout qu’à la fin il a fait un bon match contre le RCR, donc tant mieux pour le club et pour l’équipe, pourvu que ça continuera comme ça et on travaillera tous ensemble pour continuer à progresser.

Vous n’avez pas joué depuis desmois. Avez-vous les aptitudes pour jouer le match du CRBAF ?

Cela fait presque six mois que je n’ai pas joué, exactement depuis le 15 juillet dernier. Donc après tout ce temps, j’ai envie de croquer le terrain. J’ai vraiment envie de retourner à la compétition. Il faut aller au bout pour remonter et donner à la JSMB ce qu’elle mérite.

L’équipe est à la 5ème place et à deux points du podium. Un mot ?

Je trouve que c’est honorable. Vous savez, le championnat est encore long. Quand j’étais à Sétif, on ne terminait pas tous les ans champion d’hiver mais à la fin, on finissait champion. Là il reste 14 journées et c’est énorme, on va se concentrer match après match, surtout qu’on connait l’objectif tracé. Donc, il faut y aller jusqu’au bout.

Apres avoir gagné beaucoup de titres avec l’ESS, votre objectif est d’accéder avec la JSMB, n’est-ce pas ?

C’est un nouveau challenge pour moi. Après avoir joué pendant 5 ans le haut du tableau avec l’ESS en Ligue 1, maintenant je suis à la JSMB pour jouer le haut du tableau en Ligue 2. Je m’entraine comme tout le monde et il n’y a aucun souci car l’objectif est d’accéder et retrouver mon niveau.

Entretien réalisé par Z. H.