«Madjène et Zouaoui doivent partir aussi»

Joint au téléphone hier après-midi, le président du conseil de surveillance du club, Mohamed Zeghdoud, a d’emblée confirmé le départ d’Aït Djoudi du directoire, que ce dernier avait annoncé sur une chaîne privée avant-hier soir.

«Aït Djoudi a démissionné ce matin (ndlr, hier matin) et j’ai accepté sa démission. Il ne fait plus partie du directoire», a-t-il affirmé. Questionné sur l’avenir du directoire, sachant que ce dernier doit être composé de trois membres au moins pour pouvoir assurer son rôle, Zeghdoud n’y est pas allé par quatre chemins : «Certes, il y a la possibilité d’ajouter un membre pour que le directoire continue sa mission. Cependant, je serai très franc avec vous. Madjène et Zouaoui ont échoué et ils doivent partir. Le bilan donné au commissaire aux comptes le 24 décembre est négatif. Il est enregistré un déficit de 6 milliards, ce qui est une grosse somme. Cela signifie qu’ils n’ont rien ramené au club, alors qu’au départ, ils s’étaient engagés à ramener 20 milliards. Il est hors de question d’accepter qu’ils continuent à gérer le club», a-t-il répondu.

«Ils ont hypothéqué le bus du club»

Très remonté contre la gestion de Madjène et Zouaoui, Zeghdoud a révélé que les deux concernés ont «hypothéqué le bus du club dans le cadre d’un crédit bancaire». «Non seulement le bilan enregistré est déficitaire de 6 milliards, mais ils ont également hypothéqué le bus du club, sans parler des subventions d’Ooredoo et du MJS qu’on ne sait pas s’ils ont déboursées ou pas», a ajouté l’intervenant

«Même la rénovation du siège s’est effectuée avec un crédit bancaire»

Comme tout le monde le sait, les membres du directoire ont effectué des travaux pour rénover le siège de la JSK. Sur cette question, Zeghdoud a indiqué que les membres du directoire ont demandé un crédit bancaire pour lancer travaux en question : «Même pour les travaux du siège se sont effectuées avec un crédit, bancaire. C’est anormal de tout faire par crédit bancaire, alors qu’après leur installation, ils assureraient qu’ils allaient ramener de l’argent. On avait même signé un PV rapportant que l’argent ramené sera reconverti en actions. Ils ont eu notre confiance. Mais ils n’ont pas tenu leur parole», a ajouté Zeghdoud

«On prendra les mesures nécessaires lors de l’AGEX»

Comment gérer cette situation ? Zeghdoud affirme que les actionnaires prendront les mesures nécessaires lors de l’AGEX d’aujourd’hui : «On prendra les mesures nécessaires au plus tard demain lors de l’AGEX programmée entre actionnaires du club», a-t-il conclu son intervention.

