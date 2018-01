Aït Djoudi officialise son départ

Par DDK | Il ya 8 heures 41 minutes | 718 lecture(s)

C’est désormais officiel. Azzedine Aït Djoudi a quitté le directoire, hier matin, après avoir remis sa démission au membre du conseil de surveillance, Mohamed Zeghdoud. Ainsi, après avoir quitté la barre technique lors des précédentes journées, Aït Djoudi se retire, également, du directoire. Vu ses conflits grandissant depuis quelques temps avec Madjène et Zouaoui, le désormais ex-coach de la JSK a fini par claquer la porte hier. Le concerné n’a pas hésité à tirer à boulets rouges, avant-hier soir, sur ses ex-associés sur une chaîne télé privée, les accusant sans ambages de l’avoir trahi. Tout en leur reprochant de ne pas le consulter dans la gestion, Aït Djoudi avait annoncé qu’il allait démissionner directoire. Et c’est chose faite. Hier, il est, en effet, passé à l’acte. Avec la démission d’Aït Djoudi, deux membres seulement restent dans le directoire, alors que la loi stipule que le nombre doit être entre trois et cinq membres. Tout porte à croire que les chances du maintien du directoire en place sont minimes vu que les membres du CSA réclament son départ (voir les déclarations de Zeghdoud).

Vers la dissolution du directoire

L’AGEX de cet après-midi (14 heures) entre les actionnaires du club s’annonce explosive, sachant que c’est le sort du directoire qui sera au menu des discussions. Ainsi, tout laisse à croire que celui-ci sera dissous, vu que le CSA s’oppose catégoriquement au maintien des Madjène et Zouaoui. Sur un autre plan, on parle dans l’entourage du club des intentions de certains dirigeants de donner la chance à Cherif Mellal d’investir à la JSK. Donc, voir de dernier dans le directoire ne serait pas une surprise.

M. L.