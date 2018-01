Un derby à six points

Par DDK | Il ya 9 heures 11 minutes | 330 lecture(s)

L’attention sera portée demain après-midi sur le stade Oukil Ramdane qui abritera le derby entre le CRB Tizi-Ouzou et l’USM Draâ Ben Khedda, pour le compte de l’avant-dernière journée de la phase aller.

Un match à six points pour les deux équipes qui luttent pour le maintien en Régionale 1. Le CRB Tizi-Ouzou qui occupe la dernière place, avec seulement sept poaints, tentera de gagner pour respirer un peu et retrouver la confiance, tandis que les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda qui restent sur une éclatante victoire la semaine passée, se présentera sur le terrain pour confirmer et gagner d’autres places au classement. Une victoire permettra à l’USMDBK de grignoter son 17e point. Mais dans le cas d’une défaite, les poulains de Nacer Zekri risquent de se retrouver à nouveau menacés de relégation.

Tizi Rached veut se rapprocher du peloton de tête

De son côté, l’Olympique Tizi Rached ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut se rapprocher du peloton de tête. Les Olympiens recevront leurs homologues du WB Saoula avec la ferme intention d’engranger les trois points et d’atteindre le capital de 22 points. Ainsi, se frayer le chemin vers la 4e ou 5e place. Mais gare à l’excès de confiance face aux gars de la Saoula qui tenteront de repartir à la maison avec un résultat positif.

Opération rachat pour Sour El Ghozlane à Boumerdès

Le leader de la division Régionale 1, l’E Sour El Ghozlane tenue en échec la semaine passée à domicile, ira défier la JS Boumerdès sur ses bases et devant ses supporters. C’est l’opération rachat pour l’ESG qui ne compte pas revenir bredouille à la maison. Seul un résultat positif compte, car en cas de défaite, l’équipe risque d’être rattrapée par l’EC Oued Smar qui affrontera le WA Rouiba. Pour les autres matchs de la journée, la JS Tixéraine affrontera la JS Akbou, tandis que le CRB Bordj El Kiffan donnera la réplique à l’ESM Boudouaou. L’IR Birmandreis sera opposé à l’ES Azeffoun et enfin, le NR Deli Ibrahim rencontrera la JS Tichy.

Massi Boufatis