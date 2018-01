La JS Bordj Ménaïel refuse de lâcher

Par DDK | Il ya 9 heures 12 minutes | 403 lecture(s)

La JSBM, qui occupe la deuxième place au classement, accueille, demain dans l’après-midi, sur son terrain au stade Takejrad, l’ES Timezrit et ne compte pas lâcher le leader l’USM Béjaïa qui recevra à son tour la JS M’Chedallah. Les gars de Bordj Ménaïel, qui accusent deux points de retard du leader, ne jurent que par la victoire et sont décidés à rafler la mise, face aux gars de Timezrit, qui souffrent dans le bas du classement avec cette avant-dernière place occupée, avec seulement 13 unités dans leur compte. La JS Bordj Ménaïel vise l’accession, cette saison, et ne compte pas rater cet objectif et fera de son mieux, pour arracher les trois points qui seront mis en jeu. Cependant, la vigilance doit être de mise, face à l’ES Timezrit, qui veut de son coté quitter la zone rouge et respirer un peu avant la dernière journée de cette phase aller, prévue la semaine prochaine.

M. B.